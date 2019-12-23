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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle daha güçlü bir kadroyla ikinci yarıya başlamak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hareket eden Cimbom'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:29
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