Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle daha güçlü bir kadroyla ikinci yarıya başlamak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hareket eden Cimbom'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...