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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle daha güçlü bir kadroyla ikinci yarıya başlamak isteyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hareket eden Cimbom'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:29
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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in 16. haftasında sona yaklaşılırken, kulüpler ikinci yarıda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig ekipleri yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor.

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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı.

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Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

O isimlerin başında ise Steven Nzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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