Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim'den liste resti...

Ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen Galatasaray'da hala bir forvet transferi gerçekleşmedi. Bu olumsuz gelişmeler teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipleri gerdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28.01.2019 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





