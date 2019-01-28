28 Ocak 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim'den liste resti...

Ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen Galatasaray'da hala bir forvet transferi gerçekleşmedi. Bu olumsuz gelişmeler teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipleri gerdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28.01.2019 11:34
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Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Galatasaray, ligin ikinci yarısıyla birlikte galibiyet serisini sürdürüyor ama transfer konusunda ne taraftar mutlu ne de teknik heyet...

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Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in, Göztepe maçının ardından Ozan Kabak'ın gidişine izin vermediğini söylemesi ve kararı yönetimin verdiğini dile getirmesiyle Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ile Terim arasındaki fikir ayrılıkları daha net ortaya çıktı.

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Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, 1.5 ay önce verdiği listenin dışına çıkılmasını kesinlikle kabul etmiyor.

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Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Alan, Tetteh ve Pato gibi isimleri isteyen Terim, yönetimin bu liste dışındaki oyuncularla temas kurmasına şiddetle karşı çıkıyor.

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Galatasarayda kriz büyüyor! Fatih Terimden liste resti...

Tecrübeli teknik adam, yönetimin menajerler üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı transferleri veto edecek.

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