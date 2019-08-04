04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Transferde bu sezon atağa geçen Galatasaray önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 04.08.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 15:58
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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Transferin en hareketli takımlarından olan Galatasaray, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Sarı-kırmızılı yeni sezon öncesi katılan Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Emre Mor gibi isimlerin hazırlık maçlarındaki performansı ise teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Öte yandan forvet çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki en önemli isim Radamel Falcao olarak görülürken, İtalyan basını transferde bir başka sürprizi açıkladı.

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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Football Italia'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

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İtalyan basını yazdı: Galatasaray ve Leipzig...

Haberde milli futbolcunun, takımda yeni katılan Ismael Bennacer ve Rade Krunic'in ardından 11'deki yerinin riske girdiği ifade edildi.

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