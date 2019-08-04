04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Diagne'nin satışı konusundaki belirsizlik sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Diagne'nin satışı kesinlik kazandı. Ancak golcü futbolcu için ödenecek bonservis bedeli Galatasaray taraftarları arasında şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 04.08.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 15:23
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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da son dönemin en çok tartışılan konusu nihayet çözüme kavuştu.

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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılara beklediği Mbaye Diagne müjdesi geldi.

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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Finansal Fair Play çevrevesinde futbolcu almak için satmak zorunda olan ve bu yüzden listenin başına Diagne'yi yazan Cim-Bom sonunda kurtuluyor.

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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Senegalli forvetle artık yolların ayrılacağı ve satışının gelecek hafta ortasında olacağı bildirildi.

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Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Diagne'yi satma konusunda ismi saklı tutulan bir kulüple anlaştı.

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