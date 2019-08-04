04 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a Diagne şoku! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Diagne'nin satışı konusundaki belirsizlik sona eriyor. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Diagne'nin satışı kesinlik kazandı. Ancak golcü futbolcu için ödenecek bonservis bedeli Galatasaray taraftarları arasında şok etkisi yarattı.
Giriş Tarihi: 04.08.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 15:23
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"