05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda. Kolombiyalı yıldızın transferini sonlandırmak için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara yıldız golcüden taraftarları üzecek bir haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:12
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