Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda. Kolombiyalı yıldızın transferini sonlandırmak için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara yıldız golcüden taraftarları üzecek bir haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...