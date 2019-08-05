05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda. Kolombiyalı yıldızın transferini sonlandırmak için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara yıldız golcüden taraftarları üzecek bir haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:12
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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği sürerken, Fransa'dan gelen haberler can sıktı...

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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Birçok konuda anlaşan taraflar aradaki pürüzleri halletmeye çalışırken, son günlerde transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler çıkmıştı.

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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Başkan Mustafa Cengiz, Falcao'nun başka bir takıma yakınlaşması konusuna 'hayırlı olsun' dedi.

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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

İşte Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri;

İlk olarak Sampdoria karşısında takımına galibiyeti götüren golü atan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Monaco ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Falcao, 50. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Monaco bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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