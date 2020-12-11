11 Aralık 2020, Cuma

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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

UEFA Finansal Fair Play kriterlerine göre futbolcu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, sezon başında istenilen transferleri gerçekleştirememişti. Teknik Direktör Fatih Terim, "oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" ifadeleriyle bu duruma sitem etmişti. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaraylı yıldız futbolcuya talip oldu. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:59
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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

Süper Lig'de 11. hafta sonunda 23 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray'da sezon başı transferde istenilen adımlar atılamamıştı.

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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları sebebiyle oyuncu satmadan alamayan sarı kırmızılılarda yaz transfer döneminde genellikle bonservisi elinde futbolcular kadroya katılmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, "Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize" ifadelerini kullanmıştı.

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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

Yönetim ile gergin dönemi atlatan Terim'in, ardından art arda galibiyetler yakaladı. Özellikle orta sahaya transfer gerçekleştirmekte zorlanan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın muhteşem performansı ile bir nebze rahatlamıştı.

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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

Orta sahaya transfer edilen Etebo beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Fatih Terim'in önceliği oyuncu satışlarının ardından kadroyu daha dinamik ve yetenekli isimlerle taçlandırmak.

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İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

Transfer stratejisini belirleyen Galatasaray'da ilk hedef kaynak yaratmak.

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