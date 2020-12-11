İtalya’dan transfer piyangosu! Galatasaraylı o isim hedefleri oldu

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları sebebiyle oyuncu satmadan alamayan sarı kırmızılılarda yaz transfer döneminde genellikle bonservisi elinde futbolcular kadroya katılmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, "Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize" ifadelerini kullanmıştı.