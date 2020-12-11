11 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'nın İngiltere'ye transferi gündemdeyken, yıldız futbolcunun son vukuatı Terim'in sabrını taşırdı. Fatih Terim takım içerisinde radikal bir karar alma aşamasında...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:45
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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında ağırlığını hissettirmeye başladı.

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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

Teknik direktör Fatih Terim kadrosunu yavaş yavaş oturtmaya başlarken bir yandan da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

Kadroya katılacak isimler üzerinde hummalı bir çalışma yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, transfere kaynak yaratmak için bazı futbolcularla yolları ayıracak.


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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

FLAŞ LUYINDAMA KARARI!
Ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da Christian Luyindama ile ilgili flaş bir karar alındı.

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Galatasaray'da Luyindama sabır taşırdı! Fatih Terim'den radikal karar...

Teknik direktör Fatih Terim'in Christian Luyindama'nın bardağı taşıran son hareketinden sonra üzerini çizdiği ortaya çıktı.

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