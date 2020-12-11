11 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray'da Ryan Babel'in performansı da dikkat çekmişti. Yıldız futbolcuya talip çıktı. 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediği bilinen Ryan Babel ve Galatasaray teknik heyetinin teklife nasıl bakacağı merak konusu. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:06
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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan Galatasaray, topladığı puanlarla zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Sarı-kırmızılı takım, yakaladığı havayı güçlendirmek için gözünü ocak ayı transfer dönemine dikti.

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde...

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Bu arada sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netleşmeyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e de ülkesinden talip çıktı.

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Takvim'de yer alan habere göre Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, tecrübeli futbolcuyu kiralamak için en kısa sürede Galatasaray'a teklifini sunacak.

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