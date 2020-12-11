Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'e sürpriz talip! Transfer...

Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray'da Ryan Babel'in performansı da dikkat çekmişti. Yıldız futbolcuya talip çıktı. 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediği bilinen Ryan Babel ve Galatasaray teknik heyetinin teklife nasıl bakacağı merak konusu. İşte o detaylar...