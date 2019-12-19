Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Maçının ardından Gökhan Çıra gündeme oturan isimlerden oldu. Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Maçtan sonra futbolseverler 'Gökhan Çıra kimdir?' sorusunu aratırken, 23 yaşındaki futbolcunun son hali görenleri şaşırttı. İşte o kareler...