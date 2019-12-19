19 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. Maçının ardından Gökhan Çıra gündeme oturan isimlerden oldu. Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Maçtan sonra futbolseverler 'Gökhan Çıra kimdir?' sorusunu aratırken, 23 yaşındaki futbolcunun son hali görenleri şaşırttı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:27
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Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray rövanş maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra ise kavga çıktı.

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Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Tuzlaspor'un kazandığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında paylaşım yapan Gökhan Çıra'nın yanına Fernando Muslera'nın gitmesiyle gerginlik yaşandı.

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Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Ardından iki takım futbolcuları ve görevlileri arasında sert anlar yaşandı. Polisin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden yatıştırıldı.

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Gökhan Çıra tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

İŞTE BAŞTA GÖKHAN ÇIRA OLMAK ÜZERE ÜNLÜ FUTBOLCULARIN DEĞİŞİMİ

Onu tanıdınız mı? Eğer hala bir çağrışım yapmadıysa cevabı galerinin devamında.

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