İşte takımların 2019-20 sezonu formaları

Takımların yeni sezon formalarını önceden sızdırmasıyla tanınan Footy Headlines adlı internet sitesi, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin iç ve dış saha formalarını art arda açıklamaya devam ediyor... İşte aralarında Galatasaray Kulübü'nün resmen açıkladığı iç saha formasının da bulunduğu kulüplerin iç ve dış saha formaları.