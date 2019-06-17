17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte takımların 2019-20 sezonu formaları

Takımların yeni sezon formalarını önceden sızdırmasıyla tanınan Footy Headlines adlı internet sitesi, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin iç ve dış saha formalarını art arda açıklamaya devam ediyor... İşte aralarında Galatasaray Kulübü'nün resmen açıkladığı iç saha formasının da bulunduğu kulüplerin iç ve dış saha formaları.

Giriş Tarihi: 17.06.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 21:38
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İşte takımların 2019-20 sezonu formaları

Bayern Münih

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İşte takımların 2019-20 sezonu formaları
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İşte takımların 2019-20 sezonu formaları

Milan

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İşte takımların 2019-20 sezonu formaları
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İşte takımların 2019-20 sezonu formaları

Arsenal

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