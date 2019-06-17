17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam
Gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Golcü oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim, ilk teklifini sundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.06.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 14:20
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