17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Golcü oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim, ilk teklifini sundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 14:20
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Türkiye'de transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Transferde geç kalmayan yönetim, elini çabuk tutarak tam 4 isimle anlaşma sağladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Aslan, anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı transferlerini bu hafta içerisinde açıklayacak.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Transferde hızlı davranan sarı-kırmızılı kurmaylar, gözünü forvet bölgesine çevirdi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam

Performansıyla istenileni veremeyen Mbaye Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekiplerine satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli golcü ile birlikte takıma dahil edilen Yunan golcüsü Kostas Mitroglou ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

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