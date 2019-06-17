17 Haziran 2019, Pazartesi
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Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...
12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor. Yıldız isim menaceri aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe mesaj yolladı.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 21:37
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Franck Ribery geri dönüyor! Haber gönderdi...
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Franck Ribery geri dönüyor! Haber gönderdi...
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Franck Ribery geri dönüyor! Haber gönderdi...
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Franck Ribery geri dönüyor! Haber gönderdi...
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Franck Ribery geri dönüyor! Haber gönderdi...
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