23 Aralık 2020, Çarşamba

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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepeyi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetini böyle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 09:54
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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

LEVENT TÜZEMEN - SİHİR

Terim sezon başındaki Falcao hariç hücum hattına dönünce Galatasaray ofansif anlamda olumlu etkilendi. Bu değişim Galatasaray'a üç puanı getirdi. Galatasaray'ın kazanmasında iki sihirli pasın büyük etkisi vardı.

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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

Arda'nın golünde Donk'un uzun mesafeli pası ve Feghouli'nin golünde de Taylan'ın nokta atışı pası harikaydı. Emre Kılınç ile Arda'nın 12 dakika içinde attığı 2 golden sonra maçın Galatasaray adına kolay geçeceğini sandım ama yanıldım.

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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

Luyindama'nın başlattığı Saracchi'nin sürdürdüğü hatalar zinciri sonrası Halil'in ortasında Soner'in attığı jeneriklik golün ardından moral kazanan Göztepe oyuna tutundu.

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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

Terim'in çok güvendiği Belhanda, Luyindama ve Saracchi maalesef büyük takım oyuncuları gibi sorumluluk alarak oynamıyorlar. Çünkü bu oyuncuların kendilerine göre bir oyun anlayışları var. Belhanda pas vermesi gereken yerde şut atıyor, şut atması gereken yerde pas veriyor. Ayağındaki topları arkadaşlarına pas olarak kullanırken çevre kontrolü hiç yapmıyor.

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İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi

Belhanda'nın laubalilik içinde yaptığı pas hatalarını Göztepe hızlı hücuma döndürdü. Belhanda'nın kısa pas oynama tercihleri Feghouli'yi de olumsuz etkiledi.

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