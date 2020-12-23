23 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, 2 aylık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 14:55
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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 2 ay sonra...

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Fernando Muslera ise planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

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