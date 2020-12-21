21 Aralık 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Galatasaray'da ara transfer dönemi harekatı sürerken, sözleşmesi bitecek futbolcular ve kiralık olarak kadroya katılan Saracchi hakkında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Saracchi hakkında kararı verdi...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 12:21
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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Geçmiş dönemde kiralık oyunculardan canı yanan Galatasaray'da bu sayı 2'ye indirilmişti. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda bulunan iki kiralık oyuncu Oghenekaro Etebo ve Marcelo Saracchi hakkında karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılarda sezon başında Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo bekleneni veremezken, Nijeryalı futbolcuyla devre arası yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Geçtiğimiz sezon RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi konusunda da teknik direktör Fatih Terim son kararını verdi.

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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK
Terim'in raporu doğrultusunda, Uruguaylı sol bekle sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Sabah'ın haberine göre; Leipzig, kiraladığı oyuncu için ocak ayında pazarlığa hazır olduğunu belirtse de Aslan, bonservis girişiminde bulunmayacak.

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