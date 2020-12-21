Galatasaray'dan Saracchi hamlesi! Fatih Terim...

Galatasaray'da ara transfer dönemi harekatı sürerken, sözleşmesi bitecek futbolcular ve kiralık olarak kadroya katılan Saracchi hakkında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Saracchi hakkında kararı verdi...

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 12:21 ABONE OL