İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8 haftasında da farklı ilk 11'leri sahaya sürdü. Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge ve Real Madrid karşılaşmalarında da yine değişik 11'ler tercih etmesi dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı bu sezon kadroda bir türlü istikrar sağlayamadı.(Fotomac.com.tr / Özel Haber)

Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





