18 Ekim 2019, Cuma

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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8 haftasında da farklı ilk 11'leri sahaya sürdü. Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge ve Real Madrid karşılaşmalarında da yine değişik 11'ler tercih etmesi dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı bu sezon kadroda bir türlü istikrar sağlayamadı.(Fotomac.com.tr / Özel Haber)

Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:29
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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sene istediği gibi bir görüntü çizemiyor.

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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

İlk 7 haftada 2 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla 10. sırada bulunuyor.

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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

8. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Cimbom'un sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda birden fazla değişikliğe gitmesi ise dikkat çekti.

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İşte Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı! İlk 11...

8 HAFTADA 8 FARKLI 11

Gençlerbirliği maçına Muslera, Mariano, Donk, Nagatomo, Marcao, Nzonzi,Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone kadrosuyla çıkan Terim, bu hafta Emre Mor, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Şener'e şans verdi.

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