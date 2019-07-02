02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Galatasaraylı Mbaye Diagne dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir anda gündeme oturmuştu. Senegalli oyuncusu, takımdan ayrılmayacağını şu sözlerle dile getirmişti: "Dört yıllık kontrata sahibim ve takımda kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum." Öte yandan, Diagne'nin gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin paylaşımı ve bu kararının ardında yatan gerçekler...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 17:42
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İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Galatasaray geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifleri bekliyordu.

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İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Gelecek para ile de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturma planlarını yapıyordu.

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İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Ancak Senegalli golcü dün Instagram hesabından yayınladığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

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İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Yaşananlara isyan eden golcünün tehditkâr paylaşımı şu şekildeydi:

BEN BİR KULÜP ARAMIYORUM

"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz.

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İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler" ifadelerini kullanan Diagne için sarı-kırmızılı yönetimin bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

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