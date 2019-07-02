İşte Mbaye Diagne'nin gitmemekte direnmesinin sebebi...

Galatasaraylı Mbaye Diagne dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir anda gündeme oturmuştu. Senegalli oyuncusu, takımdan ayrılmayacağını şu sözlerle dile getirmişti: "Dört yıllık kontrata sahibim ve takımda kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum." Öte yandan, Diagne'nin gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin paylaşımı ve bu kararının ardında yatan gerçekler...