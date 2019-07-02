İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. transferleri arka arkaya açıklanayan sarı kırmzılı ekip bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Watford'un gözden çıkardığı Stefano Okaka Galatasaray'a imza atacak.