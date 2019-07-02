02 Temmuz 2019, Salı

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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. transferleri arka arkaya açıklanayan sarı kırmzılı ekip bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Watford'un gözden çıkardığı Stefano Okaka Galatasaray'a imza atacak.

Giriş Tarihi: 02.07.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 18:41
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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

3 kulvarda yarışabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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İtalyanlar duyurdu! 'Okaka, Galatasaray'a imza atacak'

Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazır.

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