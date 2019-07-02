02 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Süper Lig'de yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte transfer piyasasında büyük hareketlilik yaşanıyor. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet için de nabız yoklamıştı. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla takımda görmek istiyordu. İşte Trezeguet'in yeni takımı...
Giriş Tarihi: 02.07.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 15:54
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"