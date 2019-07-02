02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte transfer piyasasında büyük hareketlilik yaşanıyor. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet için de nabız yoklamıştı. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla takımda görmek istiyordu. İşte Trezeguet'in yeni takımı...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 15:54
  • 1
  • 12
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar, kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içerisine girdi.

  • 2
  • 12
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile için de girişimlerde bulunmuştu.

  • 3
  • 12
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği Trezeguet'ten yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçmişti.

  • 4
  • 12
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Transfer döneminin başlamasının ardından Mısırlı futbolcu için Kasımpaşa'ya teklifini ileten sarı-lacivertliler de aynı sebepten dolayı Trezeguet transferini askıya aldı.

  • 5
  • 12
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Trezeguet Kasımpaşa'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çeken 27 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör