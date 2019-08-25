25 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve hem iç hem de dış transferde adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen isimle yolların ayrılacağı ve yerine gelecek ismin de belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 21:29
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