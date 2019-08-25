25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve hem iç hem de dış transferde adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen isimle yolların ayrılacağı ve yerine gelecek ismin de belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 21:29
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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray transferde yıldız golcü Radamel Falcao ile yatıp kalkıyor ancak gündemdeki tek isim o değil.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'e şok Denizli mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yaptı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'da takımdaki eksikler göze çarparken özellikle santrfor mevkisi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Monaco'nun yıldız futbolcusu Radamel Falcao transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da mevcut kadrodaki oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yerine gelecek isim

Marsilya'dan kiralanan Mitroglou'nu PSV'ye gönderen sarı-kırmızılılar, genç savunmacı Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı.

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