İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun ilk maç karnesi!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Kolombiyalı yıldız Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk maçında, isteği ve hırsıyla taraftarlar tarafından alkışlandı. İşte Radamel Falcao'nun ilk maç karnesi...