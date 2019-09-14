14 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun ilk maç karnesi!
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Kolombiyalı yıldız Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk maçında, isteği ve hırsıyla taraftarlar tarafından alkışlandı. İşte Radamel Falcao'nun ilk maç karnesi...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:50
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