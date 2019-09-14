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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı
Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi yeni transfer Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 kazanırken maçta dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki o ayrıntı...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 13:19
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