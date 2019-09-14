14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi yeni transfer Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 kazanırken maçta dikkat çeken anlar da yaşandı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki o ayrıntı...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 13:19
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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.

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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Terim'le birlikte PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.

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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.

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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak.

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Hasan Şaş'tan olay hareket! Yasak tanımadı

Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.

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