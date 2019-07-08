İşte Galatasaray'ın yeni yıldız adayı! Fatih Terim ısrarla istedi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele olacak olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına start verildi. Yaz transfer için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılarda orta saha arayışları devam ediyor. Ever Banega transferinde mutlu sona ulaşmaya çalışan Galatasaray, Badou Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun Sevilla ile anlaşması nedeniyle Arjantinli futbolcuyla beraber bir orta saha transferi daha yapmayı planlıyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde en üst sırada yer alan yeni yıldız adayı...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





