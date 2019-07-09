09 Temmuz 2019, Salı
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Fatih Terim'den Arda Turan kararı
Spor Toto Süper Lig'de yılın transfer bombası patlamak üzere. Daha önce Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Fakat Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerinlik nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Herkes transfer rafa kalktı derken Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili kararını yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 09:21
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