09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'ın yeni gözdesi Nabil Bentaleb
Gelecek sezon için kadro çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'ın transfer listesindeki oyuncularla ilgili her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Orta sahaya takviye yapacak sarı-kırmızılılar için yeni iddia ortaya atıldı. Banega'da ısrarcı olan Aslan'ın bu transferi bitirememesi halinde Cezayirli yıldızla temasa geçeceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 08.07.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52
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