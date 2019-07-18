18 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bu ismi ilk kez duyanların çoğunlukta olması sonrası Jean Michael Seri'yi mercek altına aldık. Fildişili futbolcuyu yakından tanıyalım...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:38
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