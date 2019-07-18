18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bu ismi ilk kez duyanların çoğunlukta olması sonrası Jean Michael Seri'yi mercek altına aldık. Fildişili futbolcuyu yakından tanıyalım...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:38
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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

İşte Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler ve o gerçek...

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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

LAKABI 'GALLA'

Fildişi Sahili'nde genç yaşından itibaren hocaları tarafından eski Arjantinli futbolcu Marcelo Gallardo'ya benzetilen Jean Michael Seri'ye "Galla" lakabı verildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

ÇIPLAK AYAKLA OYNARDIK

"Fildişi Sahilin'nde topu nasıl kontrol edeceğimizi, hissedeceğimizi ve iyi bir tekniğe sahip olduğumuzu öğrenmek için çıplak ayakla sıcak toprağın üzerinde çalışıyorduk. Bizi böyle teşvik ediyorlardı. Bu çok iyi bir yoldu. Şu anda bunun faydalarını hissediyorum."

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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Nice'ten 2018 yılında ayrılma kararı alan Jean Michael Seri, 30 milyon euroyua Fulham'a transfer oldu. Bu transferden 6 ay önce Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen Nice'ten izin çıkmadı ve Fildişili futbolcu Fransa'da kalmıştı.

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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri hakkında bilinmeyenler! Esrarengiz hastalığı...

'SOĞUK HAVA' HASTALIĞI

Fildişili orta saha oyuncusunun 'chilblains' adlı bir cilt hastalığı var. Bu hastalık nedeniyle soğuk şehirlerde sorun yaşadığını ve tedavi olması gerektiğini söylüyor. Futbolcunun İngiltere'ye 'soğuk hava' nedeniyle alışamadığı söyleniyor. Kış aylarınd Seri'nin Sivas, Ankara deplasmanlarında nasıl performans göstereceği ise taraftarların merak konusu.

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