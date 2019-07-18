Galatasaray'a transferde kötü haber!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacağı için geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takviye çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Fulham'dan Michael Seri'yi kiralayan sarı-kırmızılılarda sıra forvet transferine geldi. Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan ve en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





