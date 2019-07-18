18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacağı için geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takviye çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Fulham'dan Michael Seri'yi kiralayan sarı-kırmızılılarda sıra forvet transferine geldi. Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan ve en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 11:53
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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor...

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Gelecek sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak isteyen Cimbom'da öncelikli amaç geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Ryan Babel, Michael Seri, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarını sürdüren ve Fulham forması giyen Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi.

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