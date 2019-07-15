15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu yaz döneminde transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, özellikle Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi için uzun uğraşlar vermiş ve mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Ljubomir Fejsa ve Deniz Türüç'ü de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Muriç'in ardından Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak üzere...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 15:16
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Yeni sezonda şampiyonluk için yarışacak iki ezeli rakip de transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Kadrosunda radikal değişikliğe giden Fenerbahçe ise Vedat Muriç, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve Murat Sağlam transferlerinde mutlu sona ulaştı.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak

Süper Lig'in iki ezeli rakibi, özellikle bu yaz döneminde birçok oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör