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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak
Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu yaz döneminde transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, özellikle Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi için uzun uğraşlar vermiş ve mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Ljubomir Fejsa ve Deniz Türüç'ü de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Muriç'in ardından Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak üzere...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 15:16
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