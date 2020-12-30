30 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Süper Lig'in 15. haftasına lider giren Galatasaray'da, yönetim gözünü transfer dönemine çevirdi. Fatih Terim'in isteği üzerine takıma bir 10 numara almak isteyen sarı kırmızılılar o oyuncuyu istiyor. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:31
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Sarı-kırmızılılar, dev derbide rakibini 2-0 yenerek Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Cimbom, 16. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etmek isterken, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Aslan, 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Genç isim...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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