Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı. Devre arasında bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Etebo ile yollarını ayıracak ve yerine o ismi alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri