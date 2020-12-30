30 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı. Devre arasında bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Etebo ile yollarını ayıracak ve yerine o ismi alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:16
ABONE OL
  • 1
  • 6
Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Ocak ayında ilk transferi Kasımpaşa'dan Aytaç Kara olacak Galatasaray, mevcut kadroda alternatifsiz Taylan Antalyalı'yı yedekleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açma adına Etebo ile yollarını ayıracak.

  • 3
  • 6
Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun yerine düşünülen ismin PAOK'tan Anderson Esiti olduğu ortaya çıktı.

  • 4
  • 6
Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

SATIN ALMA OPSİYONU
Etebo ile aynı menajerlik şirketine bağlı Esiti, Etebo gibi Nijeryalı. Bu sezon 12 maçta görev yapan 26 yaşındaki 6 numaranın Yunan ekibi ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Galatasaray'ın orta saha aradığı bilgisini alan menajerler, Esiti'yi sarı-kırmızılı kulübe önerdi.

  • 5
  • 6
Galatasaray maestrosunu buldu! Etebo gidiyor yerine...

Düşük bir maliyetle satın alma opsiyonlu kiralanması gündeme getirilen Esiti için Galatasaray'ın cevabı bekleniyor. 1.89 boyuyla hava toplarına hakim olan Nijeryalı yıldız, savunma yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu. PAOK, 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Esiti'yi Genk'ten transfer etmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör