30 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden biri de Emre Akbaba. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da en formda olduğu dönemde ağır sakatlıklar yaşayan Emre, eski günlerine hala dönemedi. Bu nedenle yedek kulübesine mahkum olan ve hamle oyuncusuna konumuna düşen milli oyuncu, Galatasaray'dan henüz yeni teklif almadı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:16
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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Süper Lig'de liderliği ele geçiren Galatasaray, formunu ligin ikinci yarısında da sürdürmek için takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle yürüten sarı-kırmızılı ekipte yönetim iç transfer için de kolları sıvadı.

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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü katkı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

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Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Sabah'ta yer alan habere göre performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusunun, ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

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