Galatasaray'da Emre Akbaba krizi! Sözleşme...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden biri de Emre Akbaba. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da en formda olduğu dönemde ağır sakatlıklar yaşayan Emre, eski günlerine hala dönemedi. Bu nedenle yedek kulübesine mahkum olan ve hamle oyuncusuna konumuna düşen milli oyuncu, Galatasaray'dan henüz yeni teklif almadı.