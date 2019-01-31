İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

31 Ocak 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın son transferi! Geliş saati belli oldu
Yazın Arabistan'ın kapısından dönen Maicon'a hem Japonya'dan hem de Çin'den teklif geldi. Galatasaraylı futbolcu Maicon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve haberlerini doğruladı. Brezilyalı stoperin yerine gelecek isim belli oldu. Yıldız isim akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.01.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 15:31
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