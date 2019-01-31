31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın son transferi! Geliş saati belli oldu

Yazın Arabistan'ın kapısından dönen Maicon'a hem Japonya'dan hem de Çin'den teklif geldi. Galatasaraylı futbolcu Maicon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve haberlerini doğruladı. Brezilyalı stoperin yerine gelecek isim belli oldu. Yıldız isim akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 15:31
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İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

Yaz transfer döneminde Arap ekiplerinin talip olduğu Maicon Roque'ye bu kez Japonya ve Çin'den teklif geldi.

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İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Asya kıtasından 6 milyon euro'luk bir teklif olduğu kaydedildi.

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İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

Ailevi sorunları nedeniyle ülkesine gitmek isteyen ancak alıcı bulamadığı için kulüpte kalan Maicon'un bugün net kararını bildirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu imza atarsa alternatifi hazır.

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İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

Galatasaray'da Christian Luyindama ile anlaşma sağlandı.

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İşte Galatasarayın son transferi! Geliş saati belli oldu

Yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak!

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