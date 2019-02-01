01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte 2019 model Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte adeta kadrosunu sıfırdan inşa etti. Kadrosuna 6 ismi katan sarı kırmızılı ekip adeta transferde şov yaptı.

İşte 2019 model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 00:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 01:07
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İşte 2019 model Galatasaray

Ara transfer döneminin hareketli günler geçiren Galatasaray kadrosuna 6 takviye birden yaptı.

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İşte 2019 model Galatasaray

Teknik Direktörü Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir kaç isimle yollarını ayıran sarı kırımızılı ekip forvet ve stoper hattını güçlendirdi.

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İşte 2019 model Galatasaray

Ezeli rakiplerinin de büyük bir kriz içinde olduğu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında lider Başakşehir'in sadece 6 puan arkasında olan ve Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte kadrosunu adeta baştan kurdu.

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İşte 2019 model Galatasaray

Kadrosundaki birçok isimle de bu transfer dönemi içerisinde yollarını ayırdı.

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İşte 2019 model Galatasaray

İŞTE GİDEN İSİMLER

Garry Rodrigues

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