İşte Galatasarayın Mitroglou transferinin perde arkası!

İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası!

Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biriydi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye ederken, 4 isimle de yollarını ayırdı. Aslan, kadroya defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı, takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. Bu transferlerden biri de Mitroglou oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou transferinin başarıyla sonuçlanmasında etkili olan faktör neydi? İşte Mitroglou transferinin perde arkası...