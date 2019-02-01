İşte Galatasarayın Mitroglou transferinin perde arkası!

01 Şubat 2019, Cuma
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İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası!
Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biriydi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye ederken, 4 isimle de yollarını ayırdı. Aslan, kadroya defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı, takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. Bu transferlerden biri de Mitroglou oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou transferinin başarıyla sonuçlanmasında etkili olan faktör neydi? İşte Mitroglou transferinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 15:26
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