Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45'te özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: