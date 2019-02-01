01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 16:48
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Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45'te özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Muslera

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Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Mariano

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Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Ahmet Çalık

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Galatasarayın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Selçuk İnan

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