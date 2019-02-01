01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Galatasaray, Kasımpaşa'nın forveti Diagne'yi kadrosuna katarken yılın transferinin perde arkasında da ilginç detaylar yaşandı.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 14:56
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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

İşte transfer sürecinde yaşananlar: Transfer bitimine 4 gün kala Alan ve Tetteh girişiminden istediğini alamayan Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya bir teklifte bulunur.

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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

İstanbul ekibi bu teklifi reddeder. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ertesi gün teklifini yükseltip yineler.

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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Tok satıcı olan Kasımpaşa tarafından bu teklif yine reddedilir. Yönetim bu transferde köşeye sıkışır...

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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

RAKAMLARI YÖNETİCİLER KONUŞTU
Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim tam bu kriz anında devreye girer...

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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Bu transferi bitirmek isteyen Terim'in istikameti Maslak olur. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in yakın arkadaşı olan bir iş adamı ile görüşür.

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