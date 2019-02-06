İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

06 Şubat 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i!
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele bu akşam 20.30'da a2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Yeni transferlere de görev vermesi beklenen teknik direktör Fatih Terim'in kupa maçında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2019 09:35
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