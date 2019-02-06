06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele bu akşam 20.30'da a2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Yeni transferlere de görev vermesi beklenen teknik direktör Fatih Terim'in kupa maçında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 09:35
  • 1
  • 11
İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

İsmail Çipe

  • 2
  • 11
İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

Martin Linnes

  • 3
  • 11
İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

Luyindama

  • 4
  • 11
İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

Semih Kaya

  • 5
  • 11
İşte Galatasarayın Hatayspor 11i!

Ömer Bayram

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