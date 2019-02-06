06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

Son dönemlerde performansıda büyük düşüşler olan Muslera'yı göndermeyi planlayan Terim'in devre arasında Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Gözden çıkarıldığını duyan Urguaylı kalecinin, Terim'le arası açıldı. Bu gelişmenin Muslera'nın performansını düşürdüğü de iddia edildi. Yönetimin Terim'in istemediği Muslera'yı sezon sonunda satmayı planladığı ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 09:03
  • 1
  • 10
Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

Galatasaray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

  • 2
  • 10
Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

  • 3
  • 10
Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

Fatih Terim'in Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.

  • 4
  • 10
Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

GELİŞMELERDEN RAHATSIZ OLDU
Muslera'nın Fatih Terim'in kendisini gönderme planları olduğunu duyduğu ve bu nedenle hocasına karşı tavır aldığı belirtildi.

  • 5
  • 10
Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

Muslera'nın performansının bu gelişmeden sonra düştüğü gelen bilgiler arasında.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör