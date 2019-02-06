Galatasarayda Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Muslera krizi! Fatih Terim gözden çıkardı...
Son dönemlerde performansıda büyük düşüşler olan Muslera'yı göndermeyi planlayan Terim'in devre arasında Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Gözden çıkarıldığını duyan Urguaylı kalecinin, Terim'le arası açıldı. Bu gelişmenin Muslera'nın performansını düşürdüğü de iddia edildi. Yönetimin Terim'in istemediği Muslera'yı sezon sonunda satmayı planladığı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 06.02.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 09:03
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