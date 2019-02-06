Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'e futbol dünyasından destek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu. Bu acılı gününde, futbol dünyası Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. İşte yapılan paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 06.02.2019 11:21
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