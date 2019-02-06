06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'e futbol dünyasından destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu. Bu acılı gününde, futbol dünyası Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. İşte yapılan paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 11:21
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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu... Adana'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Talat Terim'in vefat haberi ailesini üzüntüye boğdu.

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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek

Fatih Terim'i baba acısı yaşadığı bu günde futbol dünyası da yalnız bırakmadı. Federasyon ve kulüpler yaptıkları paylaşımla Fatih Terim'e başsağlığı, Talat Terim'e de Allah'tan rahmet dilediler.

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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek
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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek
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Babası Talat Terimi kaybeden Fatih Terime futbol dünyasından destek
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