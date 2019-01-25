25 Ocak 2019, Cuma

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İşte Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 14:57
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İşte Galatasarayın Göztepe karşısındaki ilk 11i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

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İşte Galatasarayın Göztepe karşısındaki ilk 11i

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

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İşte Galatasarayın Göztepe karşısındaki ilk 11i

Muslera

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İşte Galatasarayın Göztepe karşısındaki ilk 11i

Mariano

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İşte Galatasarayın Göztepe karşısındaki ilk 11i

Maicon

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