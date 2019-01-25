25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündemine gelen Ighalo ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Changchun Yatai forması giyen futbolcunun milli takımdan hocası, oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:54
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Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

Changchun Yatai'de forma giyen Odion Ighalo'nun adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

Nijerya basınında çıkan haberlerde Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilen 29 yaşındaki golcü futbolcu için iki ezeli rakibin yarış hâlinde olduğu iddia edilmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

Uzun bir süredir forvet arayışında olan Cim Bom ile Islam Slimani transferinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kanarya'nın golcü futbolcuyu İstanbul'a getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

Ighalo'nun Nijerya milli takımından hocası olan Gernot Rohr ise son yaptığı açıklamayla bombayı patlattı. Rohr, oyuncusu hakkında şunları söyledi:

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Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

"Çin Ligi, kış arasında ve bu yüzden futbol oynayamıyor. Kulübüyle hâlâ kontratı var ama o, Avrupa'ya geri dönmek istiyor."

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