Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...

25 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi için transfer açıklaması! Ighalo...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündemine gelen Ighalo ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Changchun Yatai forması giyen futbolcunun milli takımdan hocası, oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:54
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