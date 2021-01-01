İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü'ne resmi teklifini sundu. Onyekuru'yu elinden çıkarmak isteyen ve kiralama formülüne kesinlikle 'Hayır' diyen Fransızlar, Galatasaray'dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro'ya kadar inmişti.