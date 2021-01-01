01 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Onyekuru için yeniden kolları sıvadı. Monaco ile masaya oturan sarı kırmızılıların Onyekuru için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:41
ABONE OL
  • 1
  • 12
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının özellikle hücum bölgesinde daha etkili olması adına hızlı bir kanat oyuncusu istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki isimse Henry Onyekuru. Terim'in Nijeryalı futbolcuyu istemesinin temel nedeni daha önce de G.Saray forması giyen oyuncunun potansiyelinin bilinmesi...

  • 3
  • 12
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Onyekuru'nun yeniden G.Saray'da oynamak istemesi de Terim'in yönetime bu ismi vermesinde önemli bir etken oldu.

  • 4
  • 12
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Hürriyet'te yer alan habere göre; tüm bunların ışığında Terim, geçen sezon sonunda yaşananlar nedeniyle bu oyuncuya çekimser bakan yönetimi ikna etti.

  • 5
  • 12
İşte Galatasaray'ın flaş Onyekuru teklifi!

Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü'ne resmi teklifini sundu. Onyekuru'yu elinden çıkarmak isteyen ve kiralama formülüne kesinlikle 'Hayır' diyen Fransızlar, Galatasaray'dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro'ya kadar inmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör