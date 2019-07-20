20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların heyecanla beklediği Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbaye Diagne'yi 14 milyon euro karşılığında Arabistan kulübü Al Nasr'a satışı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlayan Galatasaray bir süredir Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcü transferi için kolları sıvamıştı. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'yu listesine alan sarı-kırmızılılar oyuncuya teklifini sundu. Eski Galatasaraylı Felipe Melo da Falcao'ya Galatasaray çağrısı yaptı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 19:34
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İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Galatasaray'da Falcao heyecanı yaşanıyor.

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İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Sarı-kırmızılılar bir süredir santrfor transferine hız vermişti.

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İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Mbaye Diagne'nin geleceğinin belirsizliği Galatasaray'ın elini kolunu bağlarken Senegalli futbolcunun Al Nassr ile anlaşmaya yakın olması Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırmasını sağladı.

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İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

RB Leipzig ile yapılan hazırlık maçında Babel 2 golle yıldızlaşmasına rağmen takımdaki santrfor eksiği göze çarpmıştı.

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İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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