İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların heyecanla beklediği Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbaye Diagne'yi 14 milyon euro karşılığında Arabistan kulübü Al Nasr'a satışı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlayan Galatasaray bir süredir Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcü transferi için kolları sıvamıştı. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'yu listesine alan sarı-kırmızılılar oyuncuya teklifini sundu. Eski Galatasaraylı Felipe Melo da Falcao'ya Galatasaray çağrısı yaptı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 19:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





