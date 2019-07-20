20 Temmuz 2019, Cumartesi

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.​ Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Giriş Tarihi: 20.07.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 21:38
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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı.

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Dün Almanya'nın Leipzig takımıyla oynanan hazırlık maçında uzun süre görev alan oyuncular Ryan Babel, Adem Büyük, Ryan Donk, Marcao, Mariano Filho, Kostantinos Mitroglou, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı.

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Diğer futbolcular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı.

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Kondisyon çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman tamamlandı.

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor

Bartali'nin acıması yok

İtalyan kondisyoner Bartali, kamp boyunda yaptırdığı ağır idmanlara devam etti.

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