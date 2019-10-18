18 Ekim 2019, Cuma
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Fatih Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim ilk 11'de sürpriz isimlere yer verdi. Sol tarafta Emre Taşdemir'e forma şansı veren Terim, Feghouli ise maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:09
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