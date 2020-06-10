10 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brescia'da kadro dışı bırakılan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan İtalyan golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı ileri sürülürken, Cimbom'un yıldız futbolcu için yapacağı teklif de ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:27
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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Sezon başında kiralanan Florin Andone ile yola devam etmeyecek olan Aslan, Arap kulüplerinin ilgilendiği Radamel Falcao'ya da gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Kolombiyalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı en az iki golcü takviyesiyle forvet hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimse Mario Balotelli...

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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti.

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Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Yıldız golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.

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