Galatasaray'da flaş Balotelli gelişmesi! Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brescia'da kadro dışı bırakılan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan İtalyan golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı ileri sürülürken, Cimbom'un yıldız futbolcu için yapacağı teklif de ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:27 ABONE OL