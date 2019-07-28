28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak. Fatih Terim bu zorlu hazırlık karşılaşması öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, as kadroda düşündüğü isimlerle sahada olacak.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 00:42
  • 1
  • 17
İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

  • 2
  • 17
İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanacak maç bugün Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndak bugün TSİ 17.30'da başlayacak.

  • 3
  • 17
İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Fatih Terim, bu maçta as oyuncularına şans vermek istiyor.

  • 4
  • 17
İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Avusturya kampında oynanan ilk hazırlık karşılaşmasında Leipzig'e 3-2 kaybetmiş, ikinci karşılaşmada ise Alman ekibi Augsburg'a 4-1 mağlup olmuştu.

  • 5
  • 17
İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Terim bu maçı kazanarak, oyuncularına galip gelme psikolojisini sezon öncesinden aşılamak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör