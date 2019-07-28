28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!
Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim ilk olarak golcü transferinin halledilmesini isterken taraftarın da Falcao aşkı sürüyor. Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Kolombiyalı yıldız için son olarak Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantı yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 07:12
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