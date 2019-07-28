28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim ilk olarak golcü transferinin halledilmesini isterken taraftarın da Falcao aşkı sürüyor. Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Kolombiyalı yıldız için son olarak Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantı yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 07:12
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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

Galatasaray'da varsa yoksa Radamel Falcao.... Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantısı yaptı.

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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

33 yaşındaki forvetin alınmasında ısrarcı olan Cengiz, Albayrak ve Hanedar'a taraftarların takımda görmeyi beklediği golcü oyuncu için şartları zorlamalarını istedi.

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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

Falcao'ya son olarak yıllık 5 milyon euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı ve menajeriyle bu hafta yeniden masaya oturup transfere nokta koymaya çalışacak.

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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

Ayrıca Monaco'nun da transfere onay vermesi sağlanacak. Ünlü menajer Ahmet Bulut da görüşmelerde aktif rol oynayacak. Bu arada Fransız basınından Football FR, Falcao'nun geleceği hakkında kararını verdiğini yazdı.

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Galatasaray'da Falcao ateşi yanıyor!

Çin'den cazip teklifler almasına rağmen yoluna Avrupa'da devam etmek isteyen Falcao'nun eski kulübü Porto ve Galatasaray ile görüştüğü belirtildi.

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