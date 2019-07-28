28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!
Galatasaray'da taraftarların yeni sezonda takımda görmek istediği isimlerin başında gelen eski yıldızları Franck Ribery, geçtiğimiz aylarda Bayern Münih'ten resmen ayrılmıştı. Kariyerini sürdüreceğini açıklayan Fransız futbolcuya sürpriz bir dev talip çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:29
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