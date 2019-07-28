28 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

Galatasaray'da taraftarların yeni sezonda takımda görmek istediği isimlerin başında gelen eski yıldızları Franck Ribery, geçtiğimiz aylarda Bayern Münih'ten resmen ayrılmıştı. Kariyerini sürdüreceğini açıklayan Fransız futbolcuya sürpriz bir dev talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:29
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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

Adı dönem dönem eski takımı Galatasaray'la da anılan Fransız yıldız Franck Ribery hakkında ülkesinden çarpıcı bir iddia geldi.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

Uzun yıllardır formasını giydiği Bayern Münih'ten bu yıl ayrılan tecrübeli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile kramponlarını asmayı henüz düşünmediğini söylemişti.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

Yıldız oyuncunun bu açıklamalarının ardından gözler eski takımı Galatasaray'a çevrildi ancak sarı-kırmızılı takım oyuncuyla ilgilense de şu ana kadar somut bir görüşme gerçekleştirmedi.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe bugünkü sayısında Ribery ile ilgili çok konuşulacak bir habere imzasını attı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!

İddiaya göre Liverpool, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

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