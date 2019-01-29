29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 11:20
  • 1
  • 14
İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek.

  • 2
  • 14
İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.


  • 3
  • 14
İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

Yedekler ve gençlere şans Fatih Terim'in Boluspor karşısında ligde az süre alan oyuncular ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı süren Emre Akbaba ve Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki muhtemel 11'i...

  • 4
  • 14
İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

İsmail Çipe

  • 5
  • 14
İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

Martin Linnes

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör