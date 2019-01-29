İşte Galatasarayın Boluspor karşısındaki 11i

29 Ocak 2019, Salı
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İşte Galatasaray'ın Boluspor karşısındaki 11'i
Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Boluspor'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 11:20
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